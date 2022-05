Savigliano, auto investe e uccide donna in bicicletta nei pressi dell’ipermercato Coop

Incidente mortale a Savigliano, questa mattina (martedì 17 maggio) all’intersezione tra via Galimberti e via Agostino Botta, nei pressi del supermercato Coop, dove una donna in bicicletta è stata travolta da una vettura.



Purtroppo la persona investita non ce l'ha fatta: si tratta di una donna 62 anni, L.P, classe 1959, di nazionalità albanese, residente in città. Alla guida dell'auto, una Fiat 500, un’altra donna, classe 1949, anche lei saviglianese.



Vani i tentativi di soccorrere la donna investita da parte dei medici del 118, intervenuti con la medicalizzata e l'elisoccorso.



Sul posto era presente anche la Polizia locale, che intervenuta con due pattuglie è stata a lungo impegnata a effettuare i rilievi necessari a stabilire la dinamica del tragico investimento. L'autovettura e la bicicletta sono state poste sotto sequestro.



In Granda questo è il quarto morto su strada degli ultimi dieci giorni.