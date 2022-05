A Mondovì Giro d'Italia e Giro E: tutte le modifiche alla viabilità per il 20 maggio

Grande attesa per il passaggi della 13^ tappa del 105° Giro d'Italia. I corridori della Sanremo-Cuneo passeranno a Mondovì venerdì 20 maggio. Nella stessa giornata si svolgerà anche il Giro E, con partenza alle 14.20 a Mondovì da Piazza Ellero, con arrivo previsto a Cuneo alle 16.

TUTTE LE VARIAZIONI ALLA VIABILITA'

Provinciale:

tratto Mondovì (inizio abitato) – Beinette (inizio abitato)

transito previsto dalle ore 16:27 alle ore 17:11;

chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 13:57;

A Mondovì - variazioni, divieti e chiusure per Giro d'Italia e Giro E

per il Giro d’Italia, il giorno 20 maggio, dalle ore 12:30 alle ore 17:30,

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, in: via Calleri; corso Statuto; piazza Ellero (parte viabile); - ponte Ripe; via delle Ripe; piazza Mellano; via I Regg. Alpini; via Cuneo;

DIVIETO DI TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA dalle ore 14:00 alle ore 17:00, e comunque fino al termine del passaggio della competizione ciclistica, in: SS 28 sud, nel tratto compreso tra via Calleri e via E. Tortora; via Calleri; corso Statuto; piazza Ellero (parte viabile); ponte Ripe; via delle Ripe; piazza Mellano; - via I Regg. Alpini; via Cuneo, nel tratto compreso tra via Ortigara e via Sant’Anna; - via Sant’Anna;

per il Giro E, dalle ore 17:00 del giorno 19.05.2022 alle ore 20:30 del giorno 20.05.2022,

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, in: - piazza Ellero;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, in: piazza C. Ferrero; piazzale Giardini, nell’anello perimetrale esterno;

per il Giro E, il giorno 20.05.2022, dalle ore 12:00 alle ore 15:00

l’istituzione DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, in: ponte Silvestrini; via Silvestrini; piazza Concordia; via Botta; piazza San Giovanni Lupazzanio; via Ospedale intersezione via Carassone; via Carassone; via Vico; via Santa Croce;

il giorno 20.05.2022, dalle ore 14:05 alle ore 14:40, e comunque sino al termine del passaggio della cicloturistica, nel territorio del comune di Mondovì l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, in: ponte Silvestrini; via Silvestrini; via Nuova; piazza Concordia; via Botta; piazza San Giovanni Lupazzanio; strada comunale Carassone a Piazza; via Carassone; piazza Maggiore; via Vico; via Santa Croce; strada Prov.le Mondovì - Vicoforte.

SCUOLE

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado site nella Città di Mondovì nella giornata di venerdì 20 maggio, escluso l’asilo nido comunale.