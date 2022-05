Egregi candidati a Sindaco,

Nel 2001 in una lettera all’allora Presidente del Consiglio, Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, scrisse “Da quando l’uomo esiste ha sempre organizzato la guerra. È arrivata l’ora di organizzare la pace”. Purtroppo questo auspicio non si è avverato, l’uomo continua a pianificare la guerra, basti vedere oltre alla crisi in Ucraina quanti sono i conflitti aperti in varie parti del mondo.

Noi, della Comunità Papa Giovanni XXIII, pensiamo però che si possa cambiare e che la pace debba costruirsi giorno per giorno nella realtà in cui viviamo, partendo dalle nostre città.

Per questo ci rivolgiamo a voi, candidati sindaci, per chiedervi un impegno concreto: l’istituzione di un Assessorato con delega alla Pace.

Crediamo infatti, ora più che mai, che sia necessario dotarsi di uno strumento istituzionale affinché la costruzione della pace e la difesa dei diritti di ogni uomo diventino parte integrante dello sviluppo del nostro territorio e di conseguenza del nostro Paese.

Molti sono i temi di cui si potrebbe occupare L’Assessorato alla Pace, ad esempio:

- adesione e sostegno alla campagna “Italia Ripensaci” affinché anche l’Italia firmi e ratifichi il Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari e alla campagna per l’istituzione del Ministero della Pace;

- adesione e sostegno alla campagna “Dividendo per la pace”, proposta da 50 scienziati e premi Nobel per una riduzione concordata tra gli Stati Onu del 2% ogni anno delle spese militari che renderebbe disponibili risorse enormi per la lotta contro il cambiamento climatico e le disuguaglianze;

- promozione di una cultura di pace e studio della nonviolenza nelle scuole favorendo lo studio della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

- organizzazione di eventi per la pace e la giustizia, mirati a sviluppare la solidarietà tra i cittadini e la lotta alle disuguaglianze presenti anche nella nostra provincia;

- monitoraggio delle aziende che nel territorio si occupano di produzione diretta e indiretta di materiale bellico con la richiesta di conversione;

- realizzazione di un Festival annuale della Pace dove coinvolgere realtà educative, sociali e organizzazioni del nostro territorio.

Grandi sfide di convivenza ed evoluzione della nostra società ci attendono nei prossimi anni e dobbiamo essere pronti ad affrontarle perché non siano causa di conflitto e divisioni ma opportunità di crescita e sviluppo solidale.

Per questo chiediamo a chi si candida al governo di ogni singola città o paese di assumersi l’impegno di costituire l’Assessorato alla Pace.

Per la comunità Papa Giovanni XXIII

Luca Marenchino

Enzo Pesce