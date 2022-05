Dotati di ecografi a supporto delle visite di prevenzione i cinque ambulatori della LILT della Provincia di Cuneo

Programmi di prevenzione rallentati e quasi dimezzati: ecco una delle conseguenze di oltre due anni di emergenza legata al Covid.

Gli effetti della drastica diminuzione dei controlli si vedranno fra qualche anno.

Per questo la Lilt ha ripreso in modo preciso e determinato le iniziative a tutela della salute e in particolare la prevenzione del tumore al seno. Negli ambulatori delle cinque sedi Lilt di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e del gruppo Gino spa, sono operativi altrettanti ecografi che permettono visite di prevenzione al seno e ginecologiche.

Indispensabile per le donne l’attenzione per il proprio corpo e la salute. Le iniziative di prevenzione rappresentano anche un ritorno alla normalità dopo tanti mesi durante i quali non è stato possibile svolgere esami in tutta Italia e ad esempio le mammografie hanno registrato un drastico calo con effetti sulla diagnosi precoce del tumore.

Nelle sedi Lilt della sezione di Cuneo è possibile prenotare visite preventive senologiche e si potranno conoscere le iniziative della Lega italiana per la lotta contro i tumori per promuovere un corretto stile di vita a partire dall’alimentazione.

Importante imparare fin dall’infanzia un atteggiamento propositivo verso l’attività fisica, l’alimentazione equilibrata e i controlli medici periodici.

Indispensabile ridurre alcuni fattori di rischio, come il fumo e il consumo di alcolici.

Questa iniziativa rappresenta un modo concreto per garantire continuità ai progetti della Lilt e offrire un servizio mirato in particolare alle donne che non rientrano ancora nel programma di prevenzione serena. Per prenotazioni telefonare alla Lilt di Cuneo dal lunedì al venerdì ore 9-12 0171/697057 – cuneo@legatumoricuneo.it