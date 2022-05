Due donne investite in mattinata sulle strade di Cuneo

Dopo l’incidente mortale verificatosi a Savigliano nella mattinata di ieri , martedì 17 maggio, due altri sinistri, questa volta sulle strade di Cuneo, hanno avuto come vittime utenti deboli della strada, fortunatamente con meno gravi conseguenze.



Un primo episodio è quello verificatosi intorno alle 8.30 in viale degli Angeli, dove una ragazza impegnata ad attraversare la strada sulle strisce pedonali presenti all’altezza dell’Istituto Tecnico "Bonelli" è stata investita da un’auto di passaggio.

La giovane se l’è fortunatamente cavata con un trauma al piede.



Più serio l’incidente verificatosi intorno alle 10 in via Savona, di fronte al concessionario Citroen Armando. Anche in questo caso a essere investita è stata una donna, classe 1985, travolta da una vettura mentre era a bordo della sua bicicletta.



La ciclista è stata condotta al Dea dell’ospedale Santa Croce per gli accertamenti del caso, ma non sarebbe ferita gravemente.



In entrambi i casi sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari dell’Emergenza 118 insieme a pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Cuneo, impegnate nella raccolta dei rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dei sinistri.



Sempre in mattinata un terzo incidente si è verificato in piazza Torino, dove, per cause anche in questo caso in via di accertamento, una motocicletta è andata a scontrarsi contro un furgone. Lievi conseguenze per il centauro.