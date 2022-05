Calcio: la conclusione di una stagione tutto sommato positiva e avvincente

Archiviato il campionato di serie A 2021-2022 che ha emesso i verdetti al fotofinish durante l’ultima giocata di calendario, sono rimaste ancora da assegnare le coppe europee, mentre si stanno disputando play-off e play-out per quanto riguarda il campionato di serie B. La regular season si è conclusa con la promozione di Cremonese e Lecce e con la retrocessione di Pordenone, Crotone e Alessandria.

Il Crotone ottiene una doppia retrocessione in due stagioni

Per il Crotone di Vrenna è stato un biennio sotto il profilo sportivo avaro di buoni risultati. La doppia retrocessione dalla serie A lo scorso anno e quest’anno dalla B segna il peggior risultato sportivo per la formazione pitagorica dal 2008 a oggi. Il Crotone infatti dalla stagione 2008-2009 aveva sempre militato tra la serie cadetta e la massima divisione, con tre campionati in serie A disputati tra il 2016 e il 2021. Torna prontamente in serie A, vincendo il campionato di serie B quest’anno. Lecce che aveva disputato la sua ultima stagione in massima divisione il 2019-2020, mentre tornando indietro nel tempo la penultima apparizione in serie A risale al campionato 2011-2012, ma ripartendo l’anno dopo per illeciti sportivi dalla serie C (all’epoca denominata Lega Pro). Differente il percorso della Cremonese in questi anni. La formazione grigiorossa infatti mancava dalla massima serie ormai da lungo tempo, visto che l’ultima apparizione era stata durante il campionato 1995-1996. Un risultato sportivo a dir poco storico quindi per la squadra di Fabio Pecchia.

I playoff di serie B per il terzo posto in promozione

Per il Benevento e per il Brescia proseguono i playoff per la serie A, dopo aver battuto, entrambe di misura Ascoli e Perugia. La formazione sannita si è imposta per una rete a zero, mentre il Brescia l’ha spuntata sulla squadra umbra con uno spettacolare 3-2 terminato nei tempi supplementari, visto che nei 90 minuti regolamentari la gara era terminata con il risultato parziale di 1-1. Le semifinali dei play-off vedranno contrapposte in doppio turno Benevento-Pisa e Brescia-Monza, quattro squadre che certamente meritano una possibilità di disputare il campionato di serie A 2022-2023. Difficile effettuare un pronostico che possa davvero accontentare tutti, anche per quanto si è visto durante la stagione di regular season dove in particolare Brescia e Pisa hanno sprecato la loro occasione di vittoria del campionato e accesso diretto alla serie A. Un percorso che rende di fatto ancora più emozionante e da non perdere queste sfide dei playoff. Per quanto riguarda i playout Vicenza e Cosenza si giocano la permanenza in serie B con il Vicenza favorito grazie al vantaggio ottenuto durante la gara d’andata dei playout.

