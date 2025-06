Un Partner affidabile per l’Agricoltura Moderna a Manta (CN) da Mab Distribuzione

Situata nel cuore della provincia di Cuneo, a Manta, l’azienda MAB Distribuzione SRL rappresenta una realtà dinamica e innovativa nel panorama delle tecnologie agricole italiane. Con sede in Via Galimberti 64, MAB Distribuzione è il frutto di una pluridecennale esperienza dei suoi soci fondatori, che hanno saputo coniugare competenza tecnica e passione per il settore agricolo. Dal 2024, l’azienda si è specializzata nella commercializzazione in Italia del prestigioso marchio Mahindra, leader mondiale nella produzione di macchinari agricoli, portando sul mercato nazionale soluzioni di alta qualità, affidabili ed economicamente vantaggiose.

Una Storia di Competenza e Innovazione

Fondata da professionisti con una lunga esperienza nel settore delle macchine agricole e dell’abbigliamento professionale, MAB Distribuzione si distingue per la sua capacità di anticipare le esigenze del mercato. La scelta di rappresentare il marchio Mahindra non è casuale: come spiega Antonio Margaria, socio fondatore, “Abbiamo scelto questo marchio per diventarne riferimento in Italia dopo che negli Stati Uniti ha ottenuto il record di vendite, trovando un buon mercato anche in Africa, in Asia e, da circa un anno, in Europa”. Questa decisione riflette l’ambizione di MAB Distribuzione di offrire ai propri clienti prodotti di eccellenza, capaci di rispondere alle sfide dell’agricoltura moderna.

L’azienda si occupa principalmente dell’importazione e della distribuzione dei macchinari Mahindra, promuovendoli attraverso la partecipazione a fiere di settore, come la MAG 2025 di Savigliano, dove ha debuttato con grande successo presentando le nuove proposte del marchio. Grazie a un servizio clienti attento e a un supporto tecnico altamente qualificato, MAB Distribuzione si posiziona come partner ideale per i rivenditori italiani che desiderano arricchire la propria offerta con prodotti all’avanguardia.

Mahindra: Affidabilità e Convenienza per l’Agricoltura

Il marchio Mahindra, leader globale nel settore delle macchine agricole, è sinonimo di innovazione, robustezza e accessibilità. I macchinari Mahindra, distribuiti in Italia da MAB Distribuzione, sono progettati per soddisfare le esigenze di agricoltori professionisti e privati, garantendo prestazioni elevate e un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Un altro punto di forza è la convenienza economica. Mahindra combina qualità superiore con costi competitivi, rendendo i suoi macchinari accessibili anche per le piccole e medie imprese agricole. Inoltre, l’attenzione del marchio alla sostenibilità si traduce in soluzioni come macchinari a basso consumo energetico e tecnologie eco-compatibili, che riducono l’impatto ambientale e i costi operativi per gli agricoltori.

Un Servizio Clienti di Eccellenza

MAB Distribuzione non si limita a fornire macchinari di alta qualità: l’azienda si impegna a costruire relazioni di fiducia con i propri clienti. Grazie a un team di tecnici specializzati e a una rete di assistenza capillare, MAB garantisce un supporto post-vendita tempestivo ed efficace, assicurando che ogni macchina Mahindra operi sempre al massimo delle sue potenzialità. Questo approccio orientato al cliente rende MAB Distribuzione un punto di riferimento per i rivenditori e gli agricoltori italiani che cercano soluzioni affidabili e innovative.

Guardando al Futuro

Con la sua sede a Manta e la partnership con Mahindra, MAB Distribuzione SRL è pronta a guidare la rivoluzione dell’agricoltura italiana, offrendo macchinari che combinano tecnologia all’avanguardia, affidabilità e convenienza. La visione dell’azienda è chiara: diventare il punto di riferimento nazionale per le soluzioni agricole Mahindra, contribuendo alla crescita e alla prosperità del settore primario in Italia.

Per chi cerca un partner di fiducia e macchinari capaci di trasformare il lavoro nei campi, MAB Distribuzione e Mahindra rappresentano la scelta ideale: qualità senza compromessi, al servizio dell’agricoltura moderna.

Sfoglia il catalolgo: https://www.mabdistribuzione.it/it/home/

Per maggiori informazioni, contatta: MAB Distribuzione SRL - Via Galimberti 64, Manta (CN)

Tel 333-1859628 – mail: vendite@mabdistribuzione.it