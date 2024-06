Sulle strade della Granda è in arrivo la settimana di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

Dal Fauniera all’Agnello, passando per il colle di Sampeyre, il Pian del Re, Rucas di Bagnolo Piemonte e Montemale di Cuneo. Da mercoledì 3 a lunedì 8 luglio, subito dopo il passaggio del Tour de France in Piemonte, si svolge la settimana di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso: sei giorni consecutivi per un mini-giro con dislivelli complessivi di circa 6.250 metri su percorsi riservati di poco meno di 90 chilometri liberamente allungabili a piacere salendo da un versante e scendendo dall’altro, ove previsto, o prolungando la pedalata lungo altri itinerari.

Si parte mercoledì 3 dal Colle Fauniera, con le strade chiuse al traffico dai tre versanti delle valli Stura, Grana e Maira, giovedì 4 si sale al Colle di Sampeyre dai due versanti delle valli Maira e Varaita, venerdì 5 la settimana di Scalate leggendarie fa tappa al Pian del Re per poi proseguire sabato 6 a Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte, domenica 7 a Montemale di Cuneo e chiudere con la sesta e ultima salita che è quella al colle dell’Agnello, lunedì 8 luglio. In tutte le giornate è previsto un rinfresco in quota, gratuito per tutti i partecipanti. L’evento si svolge in contemporanea con l’analoga manifestazione francese Tournée des Grand Cols e lunedì 8 luglio i due eventi vivranno un momento di incontro transfrontaliero alla sommità del colle dell’Agnello.

La settimana di Scalate leggendarie arriva pochi giorni dopo l’avvio dell’edizione 2024 della manifestazione, avvenuto sabato 22 giugno al Pian del Re di Crissolo con più di cinquecento partecipanti.

L’idea di riservare ai ciclisti i sei arrivi in altrettante giornate consecutive continua e intensifica il lavoro iniziato negli scorsi anni con la prime due edizioni di Scalate leggendarie, organizzate per proporre le terre del Monviso come una destinazione turistica per gli appassionati della bicicletta e per richiamare un pubblico proveniente da altre regioni italiane o dall’estero. Non si tratta, è bene ricordarlo, di una gara ma di una festa del ciclismo: un’occasione per gli appassionati delle due ruote di percorrere con il proprio passo e senza spirito di competizione strade ricche di fascino per via del loro dislivello e in virtù del ricordo delle imprese dei professionisti che vi si sono svolte. L’attività prosegue il lavoro nel solco dei progetti transfrontalieri dedicati al cicloturismo, come VéloViso, che negli scorsi anni ha mappato e messo in rete i più interessanti e spettacolari itinerari per le due ruote tra Saluzzo e Guillestre, e VéloPluf, che è attualmente in corso e abbina azioni di promozione sulla bicicletta al turismo famigliare.

La partecipazione a questa sei giorni è completamente gratuita, e si propone come un’esperienza unica nel cuore delle Alpi italiane. Come ormai è d’abitudine per le giornate di Scalate leggendarie, tutti i ciclisti che si presenteranno alla registrazione in partenza di ogni giornata riceveranno un talloncino da collocare sulla propria bicicletta, un ricordo tangibile di queste sfide epiche. In tutte le sei giornate saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dai siti www.scalateleggendarie.it e https://visit.terresmonviso.eu/scalate-leggendarie-nelle-terre-del-monviso e dai canali social di Terres Monviso. Per rendere ancora più speciale questa esperienza, sono stati elaborati e messi in vendita pacchetti turistici appositamente studiati per i ciclisti che comprendono alloggio, assistenza tecnica, guide specializzate e molto altro. Gli interessati possono consultare tutte le informazioni dettagliate e prenotare i pacchetti turistici sul sito www.insitetours.eu/le-scalate-leggendarie. Inoltre, per coloro che non dispongono di una bicicletta adatta, è possibile noleggiare bici elettriche direttamente sul posto, previa prenotazione: le informazioni sulle possibilità di noleggio si trovano su www.scalateleggendarie.it/noleggio-bici.

La scalata al Colle Fauniera di mercoledì 3 luglio potrà essere effettuata da tre itinerari diversi e le strade saranno chiuse al traffico a motore tra le ore 8 e le ore 12. Partendo dalla valle Stura, la pendenza massima è del 12,5%, per un dislivello totale di 1.730m su un tracciato di 25km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Demonte in piazza Spada; la strada sarà chiusa al traffico da Loc. San Giacomo (dislivello 1.200 m, tracciato 15 km). Dalla valle Grana la pendenza massima è del 14%, su un tracciato di 22km con dislivello positivo di 1.650m; il ritrovo dei partecipanti è possibile sia al bar Abrì presso gli impianti sportivi di Pradleves che al Santuario di Castelmagno, dove la strada sarà chiusa al traffico (dislivello 720 m, tracciato 8 km). Dalla valle Maira la pendenza massima è del 12% per un dislivello totale di 1.290m su un tracciato di 18km che comprende anche il superamento del Colle di Esischie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Marmora nei pressi dell’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio; la strada sarà chiusa al traffico da B.ta Tolosano (dislivello 915 m, tracciato 13 km).

La scalata al Colle di Sampeyre di giovedì 4 luglio potrà essere effettuata da due itinerari diversi e le strade saranno chiuse al traffico a motore tra le ore 8 e le ore 12. Dalla valle Varaita la pendenza massima è del 13% per un dislivello totale di 1.250m su un tracciato di 16km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Sampeyre nei pressi dell'ufficio turistico; la chiusura della strada al traffico dei veicoli a motore è prevista a Sampeyre, a monte del parcheggio degli impianti di risalita. Dalla valle Maira la pendenza massima è del 15% per un dislivello totale di 1.200m su un tracciato di 16km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Stroppo in fraz. Paschero; la chiusura della strada al traffico dei veicoli a motore è prevista dal colle della Cavallina (dislivello 400m e percorso di 3,9km).

La scalata al Pian del Re di venerdì 5 luglio ha pendenza massima è del 12%, per un dislivello totale di 690m su un tracciato di 9km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Crissolo nei pressi della Sala delle Guide; la strada sarà chiusa al traffico dal bivio per la B.ta Borgo (dislivello 550m e percorso di 5,5 km) dalle ore 9 alle ore 12.

La scalata di Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte di sabato 6 luglio ha pendenza massima del 16%, per un dislivello totale di 1.165m su un tracciato di 16,5km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato in piazza San Pietro a Bagnolo Piemonte; la strada sarà chiusa al traffico da via Cave, a monte di frazione Villar – 3km dopo il punto di partenza e senza dislivello significativo – dalle ore 8 alle ore 12.

La scalata a Montemale di Cuneo di domenica 7 luglio ha pendenza massima del 14%, per un dislivello totale di 320m su un tracciato, breve ma molto intenso, di 3,5km. Il ritrovo dei partecipanti è previsto in borgata San Giorgio di Montemale, da dove la strada sarà anche chiusa al traffico dei veicoli a motore dalle ore 8 alle ore 12.

La scalata al Colle dell’Agnello di lunedì 8 luglio ha pendenza massima è del 15%, per un dislivello totale di 1.115m su un tracciato di 14km. Il ritrovo è fissato a Pontechianale presso l’ufficio turistico in B.ta Maddalena; la strada sarà chiusa al traffico da B.ta Chianale (dislivello 900m e percorso di 9km) dalle ore 9 alle ore 12.

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso giunge alla sua terza edizione dopo aver visto la partecipazione di più di 6.500 appassionati ciclisti nel corso delle prime due. L’evento è organizzato da Terres Monviso, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team; Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Uncem Piemonte e ATL del Cuneese hanno concesso il loro patrocinio. Nell’edizione di quest’anno viene promosso insieme all’analoga proposta francese chiamata Tournée des Grand Cols, che si svolge da giovedì 4 a martedì 9 luglio (giovedì 4 luglio Col du Galibier; venerdì 5 luglio Col du Granon; domenica 7 luglio Col d’Izoard; lunedì 8 luglio Colle dell’Agnello; martedì 9 Col de l’Échelle) creando in questo modo un interessante prodotto turistico transfrontaliero dedicato agli appassionati della bicicletta. Maggiori dettagli e la possibilità di scaricare il materiale informativo sull’evento si trovano sul sito www.scalateleggendarie.it

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso è organizzato nell’ambito del progetto Interreg Alcotra Velo-PLUF! - La famiglia in bicicletta (n. 20015), che si è avviato a maggio 2023 e si concluderà nel novembre di quest’anno. Finanziato sul cosiddetto Bando “Transizione” della programmazione 2014-2020, prevede interventi per 775.306,39 euro, di cui 620.245,11 euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e i restanti 155.061,28 euro dal cofinanziamento dei partner. L’obiettivo del progetto è rafforzare la capacità attrattiva del territorio in chiave turistica, ampliandone le opportunità di fruizione e specializzando le infrastrutture outdoor per un’utenza di tipo familiare e rappresenta la continuazione e il consolidamento di alcuni obiettivi dei precedenti progetti VéloViso e Pluf!, di cui ha ripreso e unito i nomi.