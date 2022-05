A Cuneo inizia la rassegna “Pillole di conoscenza”

Con giovedì 19 maggio ha inizio la rassegna “Pillole di conoscenza”, dibattiti e workshop sul benessere, pensati dai giovani per il quartiere. Tre appuntamenti nati da un gruppo di giovani del quartiere San Paolo, coinvolti dagli educatori del progetto LA BOA, che ha portato il desiderio di parlare di benessere e relazioni, con uno focus particolare sui giovani, ma che possa estendersi a tutta la cittadinanza.



Giovedì 19 Maggio, alle ore 20.45 appuntamento con “Mangiare... Mission Impossible?” a cura di Sara Mattalia ed Elisa Cavallo, dietiste.



Sarà un incontro basato sul confronto e la condivisione, volto a sfatare alcuni falsi miti legati al cibo e all’alimentazione. Perché se è vero che “siamo quello che mangiamo” è bene prendersi cura di noi stessi.



La rassegna di incontri nasce proprio con l’obiettivo di parlare, finalmente in presenza, di benessere sotto tre diversi aspetti: l’alimentazione, il mondo delle dipendenze e quello delle relazioni.



Si continua poi martedì 24 maggio alle ore 18 con “Smetto quando voglio” a cura di Alberto Arnaudo, medico specializzato in dipendenze patologiche. Lunedì 6 Giugno alle ore 20.30/22.30 "relAZIONE": workshop ad iscrizione sulle dinamiche relazionali e comunicative a cura di Laura Conforti, psicologa dell'Istituto di ricerca e formazione Eclectica.



L’ingresso è gratuito ed è libero tutti: giovani, adulti e meno giovani. Gli incontri si terranno presso il centro incontri comunale di San Paolo - via Teresio Cavallo 11 (ad eccezione di martedì 24 maggio in cui l’incontro si terrà in parrocchia San Paolo).Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).



Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

www.laboacuneo.it

info@laboacuneo.it