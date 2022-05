Elezioni Borgo, il sindaco Beretta: "Nel programma di Robbione non c'è alcuna continuità"

In riferimento all'articolo "Roberta Robbione, 'Uniti per Borgo': “Voglio proseguire il grande lavoro fatto con le associazioni e con la consulta dei giovani" riportiamo l'intervento del sindaco di Borgo San dalmazzo Gian Paolo Beretta: "Capisco le dinamiche elettorali ma non comprendo queste dichiarazioni a modo di slogan che nulla hanno a che vedere con il gruppo in cui Roberta Robbione ha militato fino alla fine del 2021. La candidata parla di progetti che sono stati portati avanti in squadra e in gruppo, non certo di suo appannaggio. Ad esempio la consulta giovanile di cui parla non è mai stata seguita da lei, era di competenza di un altro assessorato. Inoltre le associazioni a cui fa riferimento hanno un'autonomia di programma, di progetti e di organizzazione di manifestazioni. Il Comune ha sempre dato sostegno economico, finanziario e di patrocinio. Dando un contributo, noi le lasciamo autonome. Mai il Comune ha imposto nulla, tutto è sempre stato condiviso.

Roberta Robbiane inoltre ha abbandonato un gruppo, a discapito dei progetti e del bene della città. Non c'e alcuna continuità nel suo programma, anzi la continuità di cui va tanto fiera è stata proprio da lei interrotta quando ha costituito un nuovo gruppo. Roberta Robbione aveva sottoscritto un patto con me, ma ha cambiato direzione facendo altre scelte e cercando componenti già l'anno scorso".