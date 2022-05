A Saluzzo si rinnova il consiglio Comunale dei ragazzi

Sono 62, per 26 posti. Sono i candidati al rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi, il Ccr di Saluzzo. Diciotto classi (1° e 2°) delle Mede e 15 classi (4° e 5°) della Primaria. In questi giorni di metà maggio sta iniziando la campagna elettorale e gli aspiranti consiglieri si presenteranno ai loro compagni di classe e scuola e “andranno a caccia” di voti anche tramite il portale creato dagli educatori professionali del Comune che seguono tutto il progetto, cioè Michela e Leonardo. Hanno caricato sul sito foto e frasi dei 62 candidati, in modo che siano informazioni accessibili a tutti.

L’indirizzo del portale del Ccr di Saluzzo è https://sites.google.com/view/ccr-saluzzo/home-page (aprire la sezione "Percorso" in alto a destra per le candidature).

Parecchi decidono di candidarsi per "conoscere nuove persone", come specificato nella descrizione personale di fianco alle foto, altri "per aiutare il mondo e Saluzzo", oppure per ottenere "spazi per studiare" e "nuovi giochi per bambini anche in sedia a rotelle". C'è chi sogna "parchi acquatici", "più alberi". Tanti vorrebbero "meno rifiuti e più cestini".

Nelle classi che sono attive nel Ccr in questi giorni sarà dedicato del tempo alla conoscenza dei candidati e dei loro progetti. Le votazioni sono in programma nella prossima settimana e si svolgeranno nelle varie scuole, con il coordinamento degli insegnanti referenti per il Ccr: Paola America “Musso”; Antonella Quaglia “Costa”; Nives Mattio “Pivano”; Cinzia Barbetti “Dalla Chiesa”; Elisa Garzino per le medie.

Tra fine maggio e inizio giugno saranno ufficializzati i nominativi del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Saluzzo. Ecco l’elenco dei candidati di ogni scuola. Primaria “Pivano”: Giovanni Marco Dastrù, Lucia Sabena, Francesco Curti, Vittorio Aliberti, Federico Cena, Carlo Pagliero, Tommaso Verda, Emilia Giusiano, Eleonora Banchio, Francesca Stella, Leonardo Giulini Richard, Ariella Aimar, Giorgia Silvestro, Anita Pezzolato, Matteo Doda. Primaria “Musso”: Anna Audisio, Gioele Cilli, Dorian Masha, Victoria Cucinotta, Letizia Di Tullio, Francesca Perassi, Imelda Bushati. Primaria “Francesco Costa”: Anna Flesia, Lorenzo Rinaudo, Chiara Maero, Giulia Facchin, Emma Desideri, Martina Avanzini, Sophia Elisa Gallesio. Medie: Penelope Manera, Samuele Zappino, Sofia Caula, Giada Rossiello, Carlandrea Garnero, Danu Morandici, Lucia Caporgno, Dejvid Gjergji, Enrico Molinaro, Francesca Locatelli, Lorenzo Perassi, Gjoel Dema, Christian Calvo, Asia Costa, Andrea Pagliero, Francesca Baronti, Gabriele Matija, Antonio Galeri, Ionut Fabio Iacob, Mattia Bilardo.