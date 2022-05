Piemonte sempre più a misura di studente: in arrivo anche in Granda oltre 1.000 posti letto per gli universitari [VIDEO]

Un Piemonte sempre più a misura di studente, con le università al centro della vita della Regione. E’ un sogno vicino a diventare realtà quello portato avanti dalla “Task Force 338”, nata dalla sinergia tra le università, l’Edisu e la Regione Piemonte, con un obiettivo: aumentare di 1.075 posti letto l’offerta residenziale per gli studenti piemontesi.



Per farlo, tra fondi regionali e del Pnrr, sono stati presentati sei progetti di edilizia residenziale universitaria, che andranno a recuperare strutture ammalorate o in disuso. Tra questi, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale del palazzo Danna d’Usseglio del convento Santa Monica di Savigliano. Se avallati dal Ministero, che con la legge 338/200 stanzia 467 milioni di euro per finanziare gli interventi, le residenze universitarie saranno pronte entro il 2025, andando ad aggiungere oltre 1.000 posti letto agli attuali 2.400 già esistenti.



Sciretti: “Posti pronti entro fine 2025”

“Abbiamo lavorato per cercare di arricchire l’offerta di residenzialità universitaria pubblica in Piemonte e abbiamo partecipato al bando ministeriale per realizzare oltre 1.000 nuovi posti letto, con un co-finanziamento garantito a livello locale di oltre 20 milioni di euro” spiega Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Edisu. “Ora la palla passa al mistero ma da parte del territorio c’è già un investimento molto importante” ribadisce Sciretti, che sottolinea poi le tempistiche piuttosto rapide per interventi di questo genere: “L’ultima inaugurazione andrà fatta entro il 31/12/2025. Per il corso dell’anno accademico 2025/26 saranno disponibili i posti”.

