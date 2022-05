All'Iris di Dronero arriva Movie Tellers, progetto di cinema regionale

Movie Tellers sarà anche a Dronero! L'importante progetto regionale, iniziato lo scorso 3 maggio, fino al 22 giugno proporrà un totale di 20 serate, portando sul grande schermo ben 4 documentari e 19 cortometraggi.



Il frutto della recente produzione regionale. Una programmazione arricchita da ospiti in sala (i registi Erik Bernasconi, Daniele Gaglianone e Paola Piacenza; il produttore Fulvio Nebbia e i giornalisti Enzo Armando, Andrea Coccia, Silvano Esposito, Paola Molino e Domenico Quirico) e dalla presentazione di progetti a sostegno della ‘settima arte’ locale e delle sale cinematografiche, anticipando la 4ª edizione della manifestazione di circuitazione regionale di ritorno ad ottobre 2022.



Al teatro Iris di Dronero, venerdì 20 maggio, alle ore 21.00 verrà proiettato 'IL TEMPO RIMASTO' di Daniele Gaglianone, riflessione sulla vecchiaia e su cosa si può scoprire guardandosi nel suo specchio. Un documentario accurato e profondo, nato dall'ascolto, dal reale incontro con le persone.



Toccando tutte le province del Piemonte, inclusi alcuni dei Presìdi Cinematografici Locali di Piemonte Movie, associazione culturale torinese promotrice dell’iniziativa. La rassegna cinematografica, oltre a “scaldare i motori” in vista della nuova edizione di MOVIE TELLERS, vuole anche promuovere le opere filmiche il cui percorso di realizzazione e promozione ha incontrato le difficoltà date dalla pandemia, come anche i progetti nati negli ultimi due anni proprio a sostegno del settore cinematografico penalizzato dalle misure anti Covid.



In questo l'impegno di Piemonte Movie, che da oltre vent’anni lavora a sostegno dell’industria e della filiera cinematografica tutta: dalle produzioni indipendenti ai giovani autori, passando per l’ampio numero di maestranze ed eccellenze che il territorio offre in termini di professionalità e location, fino agli esercenti e, ultimo solo in ordine di fruizione, il pubblico.



Ogni sera così, prima della proiezione ci sarà un cortometraggio proveniente dai progetti 'Piemonte Factory' e 'Film Lab Contest e Ciak! Piemonte che Spettacolo', entrambi nati nel 2021 e accomunati dal forte legame con il territorio regionale e dalla volontà di sostenere i talenti della cinematografia.



Piemonte Factory è dedicato alla formazione e scoperta di filmmaker under 30 e giovani maestranze del cinema locale. Mira a coltivarne la professionalità, attraverso la preziosa guida di tutor esperti e sotto la direzione artistica del regista Daniele Gaglianone.



Piemonte Factory è un progetto a cura di Associazione Piemonte Movie, promosso da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, AGIS, ANEC, in collaborazione con le istituzioni comunali degli 8 capoluoghi piemontesi, set dei cortometraggi della 1ª edizione. Questi sono stati presentati e premiati nel novembre scorso al 39° Torino Film Festival, a cui si è aggiunto un ulteriore corto-documentario girato in Val Susa.