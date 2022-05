Dal 19 al 23 maggio lo scrittore albese Mauro Rivetti al Salone del Libro di Torino

Anche Agata scompare all’improvviso e Alfio cade preda di incubi, mentre si susseguono efferati omicidi di anziani. La prima vittima è un’ostetrica, seguirà l’ex primario di neonatologia di Cuneo. Ancora una volta le indagini sono condotte dal PM Teresa Bianco, che cerca di far luce sulla sparizione di Agata e di una statua. Scopre che Alfio ha un fratello gemello e che Agata era scappata dall’ospedale di Cuneo, lasciando lì Folco, uno dei due figli, nati da un rapporto occasionale per il quale era stata cacciata di casa.

Folco era cresciuto in un istituto, da cui era fuggito adolescente, iniziando una vita da sbandato che l’ha condotto in Francia. Tornato in Italia è deciso a scoprire le sue origini. Trova la vecchia ostetrica, che lo aveva fatto nascere e si fa raccontare tutto.

Devastato da quella verità, la uccide e inizia a cercare la madre. La rintraccia e la rapisce per ottenere un riscatto con l’intento di rifarsi una vita. La donna cerca di far capire al figlio quanto si sia pentita della sua lontana decisone. Ma non serve. Folco impazzisce e dà la caccia ai colpevoli del suo abbandono per ucciderli, compreso Alfio.