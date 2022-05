Elezioni Cuneo, il candidato sindaco Giancarlo Boselli: "Servono treni sicuri sulla tratta Cuneo Torino"

Serve un coordinamento tra tutti i comuni interessati. Come " Indipendenti Boselli Sindaco", a differenza di Borgna, siamo pronti a farlo.



Il Presidente della provincia e sindaco di Cuneo uscente poteva usufruire del suo ruolo apicale nell’ente provinciale per far giocare a Cuneo il ruolo di capofila su temi come la sanità, i trasporti, le scuole.

Peccato che, ad esempio, nei trasporti vediamo da anni non solo una offerta di corse per Torino inadeguata ma anche rischi aumentati per l’incolumità di passeggeri e personale in servizio sui treni. Questi ultimi si trovano, non di rado, a fronteggiare situazioni di degrado crescente, avendo a che fare con alcune persone che hanno la pretesa di avere il servizio senza pagarlo. Spesso quando gentilmente il personale della rete lo rileva, viene insultato ed aggredito fisicamente. E sono, a tutti gli effetti, dei pubblici ufficiali che stanno facendo il loro lavoro.



Questo non accade solo a Cuneo, succede a Centallo, Fossano, Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e lungo tutti gli altri comuni della tratta Torino Cuneo. Su un treno frequentato anche da studenti, giovani ragazze, lavoratori onesti che pagano il biglietto regolarmente.



Vogliamo continuare così, nel lasciare avanzare degrado o illegalità, oppure vogliamo riprendere la situazione in mano e rendere i treni più sicuri e civili?



Come sindaco capofila, se tutti i tuoi colleghi hanno problematiche in comune come quello della sicurezza nelle stazioni e a bordo treno, ci si parla, ci si confronta, assieme, e assieme si provano a risolvere i problemi, invece di fare finta che sia tutto perfetto, con il il motto “se è rotto, pazienza, non aggiustarlo" come bandiera.



Giancarlo Boselli

Candidato Indipendenti Boselli Sindaco