Il referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no in un incontro a Castagnito

"Referendum costituzionale sulla giustizia: cosa prevede la riforma e le opposte ragioni del sì e del no". Questo il tema, dell’incontro col quale la Biblioteca Comunale di Castagnito riprenderà il suo ciclo di incontri "Conoscere per comprendere", serate di "riflessione e confronto su temi che possono aiutarci ad affrontare e resistere in questo complesso momento storico".

La serata, in programma domani, giovedì 22 gennaio, vedrà la partecipazione dell’avvocato albese Roberto Ponzio, che, in dialogo col giornalista di "TargatoCn" e "La Voce di Alba" Ezio Massucco, verrà chiamato a illustrare i contenuti della modifica costituzionale varata dall’attuale maggioranza di governo col doppio passaggio parlamentare terminato col voto del Senato dello scorso 30 ottobre. Modifica ora soggetta al passaggio della consultazione popolare tramite referendum confermativo.

Un argomento di particolare attualità vista l’imminenza della consultazione referendaria indetta per le date dei prossimi 22 e 23 marzo, anche se sulla stessa pende il ricorso al Tar del Lazio presentato dal Comitato per il No, con discussione nel merito fissata per il 27 gennaio.

L’appuntamento è per le ore 20.45 presso il teatro comunale di via Allerino 1, nel capoluogo. Ingresso libero.