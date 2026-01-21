Enrica Giraudo è il nuovo presidente dell’Unione Montana Alpi Marittime

Come previsto dallo statuto dell’Unione Montana Alpi Marittime, dal primo gennaio il sindaco di Robilante Enrica Giraudo succede a Dalmasso Gian Piero, primo cittadino di Vernante, che ha ricoperto il ruolo nel precedente mandato.

L’ente riunisce i Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque.

Giraudo: “Con lo sguardo proiettato al futuro e di concerto con i membri della Giunta e del Consiglio, cercherò di svolgere al meglio il mio compito lavorando in sinergia con gli altri Enti territoriali, con il GAL, con l’Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime, con la Provincia, la Regione e nell’ottica della ristrutturazione delle Unioni. Credo fermamente che la crescita sia possibile solo condividendo gli stessi obiettivi, promuovendo nuove idee e lavorando insieme nell’interesse dei Comuni dell’Unione ma soprattutto dei cittadini.”