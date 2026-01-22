Editoria, Lega: "Stop incertezza su fondi tv locali, presidio di prossimità"

“L’informazione territoriale è un presidio democratico che va garantito con risorse stabili e prevedibili. Con la risposta odierna alla nostra interrogazione, ribadiamo che il comparto non può più vivere nell’incertezza: dopo aver sventato il taglio del Fondo proprio grazie a un emendamento della Lega in legge di bilancio, resta prioritario assicurare continuità operativa alle emittenti locali. In un mercato dominato dai colossi internazionali, le tv territoriali rappresentano l’ultimo argine a tutela dell’identità culturale e del pluralismo reale. Il principio di prossimità impone un sostegno costante a chi opera sul territorio, tutelando investimenti e occupazione. La Lega continuerà a vigilare con fermezza affinché non si ripetano contrazioni di risorse e si arrivi a un confronto strutturato con le associazioni di categoria, a difesa di tutte le realtà che sono voce insostituibile dei nostri territori”.



​Così il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, e il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria e capogruppo Lega in commissione di Vigilanza Rai, oggi in aula durante lo svolgimento delle interrogazioni.