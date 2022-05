Incidente stradale a Sommariva Bosco, nella mattinata di oggi (domenica 22 maggio).

Coinvolte due autovetture, scontratesi in un frontale nei pressi di frazione Ricchiardi. Si segnalano due feriti, entrambi uomini: un 26enne (G.G.) trasportato in medicalizzata all'ospedale di Savigliano in codice giallo e un 30enne elitrasportato al CTO di Torino in codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco di Alba e i volontari di Sommariva Bosco, oltre all'emergenza sanitaria.