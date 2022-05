Sono stati conclusi nel corso della scorsa settimana gli interventi di bitumatura in due strade a Beinette.

I lavori, in via Rifreddo, sono stati effettuati dopo che l'amministrazione comunale ha provveduto prima ad allargare la sede stradale per favorire il crescente traffico veicolare, dovuto alla presenza di una nuova area urbanizzata servita dalla strada.

In via Margarita la bitumatura ha interessato la zona dalla ferroviafino all'innesto su via Martiri.