Tanto entusiasmo e folla per il passaggio del Giro d'Italia a Beinette

Come prevedibile, il passaggio del Giro ciclistico d’Italia 2022 a Beinette nel pomeriggio di venerdì 20 maggio, complice anche giornata di stupendo sole, temperatura più estiva che primaverile, è stato momento davvero festoso e molto partecipato e per questo il paese ha potuto beneficiare, anche, del grande ritorno di immagine che concedono le riprese delle troupes della RAI

È stata una giornata di grande festa per il nostro paese che ha accolto il Giro d'Italia e la sua carovana. Era da tempo che non si respirava un'atmosfera così, sicuramente da prima della pandemia COVID. Sono state decorate a festa le strade di Beinette, portand oltre centoventi bambini ad assistere prima allo spettacolo della carovana in Piazza Umberto I per poi spostarsi in sella alle bici decorate per l'occasione, da “Fiorilu – Agricolproject” dove si è assistito al passaggio della corsa.