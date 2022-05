Ettore Grosso (Centro per Cuneo) chiede più parcheggi di testata: "Si rischia lo spopolamento della città"

"Cuneo ha estremamente bisogno di nuovi parcheggi di testata, per evitare lo spopolamento della città. E le zone del mercato delle Uve e dell'ex parcheggio ATI potrebbero davvero servire allo scopo".

A parlare è Ettore Grosso, candidato al consiglio comunale di Cuneo nella lista "Centro per Cuneo". Che si esprime in merito all'importanza dei collegamenti tra la città, le frazioni e la cintura del territorio: "Cuneo necessita di più parcheggi - dice - . Sarebbe utile avere un multipiano, magari appunto al mercato delle Uve, oppure riprendere il progetto di un parcheggio interrato in piazza Galimberti. O, ovviamente, procedere con quello su piazza Martiri".

A rimetterci maggiormente, secondo Grosso, il tessuto commerciale della città: "I negozianti del territorio e gli ambulanti impegnati nelle aree mercatali della città sono quelli che pagano il prezzo più alto - sottolinea - , e attualmente sono chiaramente in una situazione di penalizzazione. Le difficoltà nel raggiungere il centro e la mancanza di parcheggi portano inevitabilmente allo spopolamento della città".