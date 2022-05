I tre elementi di successo di un eCommerce di gioielli

Un eCommerce di gioielli è un interessante caso studio per gli esperti di eCommerce perché si pone come una grande sfida sia in termini di sviluppo che di marketing. La concorrenza in questo ambito, come tutti sappiamo, è piuttosto elevata ma negli ultimi tempi si sta assistendo alla fioritura degli small business online, piccole e medie imprese che hanno riscoperto l’interesse delle persone verso articoli di gioielleria unici e dal pregiato gusto artigianale.

Ecco perché i professionisti specializzati nel campo dell’ eCommerce gioielleria risultano essere tra gli esperti più richiesti del momento dato che domanda e offerta si trovano in una fase di crescita continua e dinamica. Per chi fosse intenzionato a portare la propria attività online sul mercato dei gioielli, quindi, ecco tre buoni consigli su cui lavorare per avere successo in rete.

Qualità fotografica impeccabile

Un gioiello è un po' come un piatto da gustare: per creare interesse nel potenziale cliente dobbiamo poterlo “mangiare con gli occhi”. Ecco perché, per permettere al cliente di valutare un prodotto in modo attento sarà necessario mostrare tutta la bellezza di ogni singolo millimetro.

Questo significa che ti serviranno fotografie ad altissima risoluzione, dotate di funzionalità extra per zoommare e ruotare il gioiello osservandolo da ogni singola angolatura.

Inoltre sarà necessario abbinare alla fotografia singola del prodotto degli scatti con il gioiello indossato in modo tale che l’utente si renda conto dell’effettiva grandezza rispetto alle proporzioni del corpo umano. Investire in ottime fotografie professionali è il primo passo decisivo per avere un eCommerce di gioielli di grande successo.

Fidelizzazione e strategia

Ci vuole sempre una strategia che avvicini gli utenti e che li trasformi in clienti. I gioielli vengono generalmente acquistati in dono o per sfizio personale, motivo per cui vivono momenti di “alta stagione” così come picchi di vendite in base ai trend e alle mode del periodo. Per la stagionalità occorre valutare strategie di fidelizzazione come punti, fidelity card, codici sconto e promo in newsletter.

Rispetto all’altro punto di approccio, invece, sarà importante investire nella crescita dell’autorevolezza del brand e, quindi, valutare l’apertura di canali social o il contatto con influencer di spicco. Un eCommerce tecnicamente perfetto, infatti, rischierebbe di passare inosservato senza una precisa strategia di promozione online ed offline.

Unicità nella concorrenza

Infine suggeriamo di valutare con attenzione i punti di forza e di debolezza della concorrenza che, come sappiamo, è piuttosto dinamica. In altre parole suggeriamo di selezionare con attenzione tutti i vantaggi della nostra “customer value proposition”, ovvero l’insieme di ragioni per cui un cliente dovrebbe scegliere il nostro eCommerce. Solo così sapremo metterle in risalto e renderle il punto d’aggancio più efficace per attirare nuovi utenti e crescere in autorevolezza e posizionamento. A tale proposito non dimentichiamo che le strategie di successo dell’eCommerce devono essere abbinate anche a quelle di posizionamento sui motori di ricerca. Ecco perché un sito web deve essere tecnicamente perfetto e ben inserito sul web rispetto al pubblico a cui ci rivogliamo.