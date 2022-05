Consegnate coppe alla onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”

Due ceste di coppe sono state donate in questi giorni alla onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, dalla vedova del podista cav. Luigi Caldano, il notissimo nel settore sportivo, quale fondatore della PAM e pure uno dei Consiglieri più attivi degli “Amici di Piazza”, uso ad offrire il suo intelligente e concreto impegno in moltissimi settori, compresi quelli artistici e letterari.



La signora Maria Naso consentirà a fornire premi molto graditi ai concorrenti del 47° Concorso Nazionale di chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi” ed al concorso di poesie nelle varie lingue naturali di Piemonte e Valle d’Aosta. “Vigio” verrà così ricordato dai chitarristi di tutta Italia e dai poeti piemontesi, provenzali,walser, noaresi, liguri, franco-provenzali. Alcuni di questi ultimi ebbero modo di apprezzarlo. La tenzone poetica si effettuerà nel prossimo ottobre, mentre l’incontro chitarristico si terrà a Pamparato dal 29 aprile al 1° maggio del prossimo anno. E’ un nuovo apporto cordiale e opportuno alle attività che videro impegnato Caldano. Le coppe vinte in moltissime gare in Piemonte ed anche in Francia, con opportune targhette menzionanti il dono, faranno rivivere la figura di un monregalese che merita ogni impegno e riconoscenza.

Il sindaco pamparatese, Franco Borgna, ha già accolto alcune proposte migliorative della organizzazione, onde rispondere a esigenze indicate da un gruppo di commissari anziani e potenziare l’attività musicale.

Citiamo per il Concorso di Chitarra il secondo posto dei giovanissimi Marlon Adriano, chitarrista di Alba, e Maddalena Lanfranco, flautista di Mondovì, nella categoria “Musica d’assieme”,