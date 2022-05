Festa della Cultura Saviglianese dal 3 al 5 giugno

Da venerdì 3 a domenica 5 giugno le piazze e le vie di Savigliano saranno interessate da una serie di eventi che caratterizzeranno la Festa della Cultura Saviglianese. Il calendario è stato presentato, ieri sera (giovedì 26 maggio) in municipio dall’assessore alla Cultura, Petra Senesi, e dal presidente della Consulta Cultura, Aldo Lovera.



La Festa della Cultura rappresenta il preludio di quella che gli organizzatori hanno chiamato “La Bella Estate Saviglianese”, un ricco calendario di appuntamenti che si svilupperà lungo i tre mesi estivi, da giugno ad agosto.



Si parte venerdì 3 giugno con il concerto del coro polifonico “Vox Armonica” presso l’Arciconfraternita della Pietà (ore 21). A Palazzo Miretti fino al 19 giugno mostra di artisti saviglianesi. Sabato 4 giugno è la giornata più densa di eventi.



In piazza Turletti (dalle 10 alle 13) giochi da tavola; dalle 15 alle 16 incontro col professor Renato Scavino sul tema “La guerra tra mito e realtà” (in collaborazione col Rotary Club); dalle 17 alle 17,30 concerto della corale alpina Rino Celoria e del coro Vocale Ensemble; dalle 17,30 all1 8,30 nel ridotto del teatro Milanollo “Attraversamenti” (letture di poesia e testi di Beppe Mariano a cura di Voci Erranti).



A Palazzo Taffini a cura di Muses, a partire dalle 14 visite guidate e laboratori alla scoperta dei giardini dei sensi con “Scopri l’essenza”. Dalle 15 “Scopri Savigliano”, visite guidate per le famiglie. Alle 19,30 “Sogno o son desto?”, pillole di teatro, dalla tragedia alla commedia (progetto a cura di Teatro e società).



Alle ore 21, presso il Centro Culturale di piazza Nizza, serata di videoproiezioni a cura del Circolo Fotografico Imago. Sempre alle 21, a Palazzo Taffini, concerto finale del master di canto lirico (a cura dell’istituto civico musicale Gb Fergusio).



Domenica 5 giugno, alle ore 11, Festival pianistico (a cura del Fergusio in collaborazione con la Fondazione Delfino di Cuneo). Alle 21, presso il Centro Culturale di piazza Nizza “Savigliano è il treno …e non solo (a cura del Rotary). Partecipa di Cenacolo Clemente Rebora con il reading “Poesie alle fermata del treno…” (in collaborazione con il Circolo fotografico Imago).



Da metà giugno a fine tante altre iniziative di cui daremo cammin facendo.

Per ora da appuntarsi già la Notte Bianca di sabato 9 luglio con un tripudio di band musicali, a partire dalle 18,30, distribuite nei vari punti della città.