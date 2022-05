Roberta Robbione: "Uniti per Borgo con un programma partecipato costruito insieme a cittadini, commercianti e associazioni"

La candidata sindaco Roberta Robbione in mezzo al gruppo "Uniti per Borgo"

Proseguono gli incontri di presentazione della lista ‘Uniti per Borgo’ della candidata sindaca Roberta Robbione.

Ieri sera, presso la sede AIB della frazione Beguda, ciascun componente della lista ha unito alla sua presentazione personale la spiegazione di una parte del nutrito programma amministrativo.

Perché, come spiegato da Roberta Robbione, "ogni componente della nostra lista ha avuto uno specifico ruolo e spazio nel grande lavoro che ci ha consentito di presentarci a voi questa sera, con umiltà, serietà e grande passione".

Il pubblico presente ha così potuto conoscere personalmente i singoli candidati, i quali nell’ultima parte della dibattito hanno lasciato spazio alle domande sul programma elettorale.

Come evidenziato dalla candidata sindaca Roberta Robbione, il programma della lista ‘Uniti per Borgo’ è un "programma partecipato" nato dai numerosi momenti di confronto con i cittadini del centro storico e delle frazioni, con le associazioni sportive e di volontariato, con i commercianti e tutte le associazioni di categoria.

"Nessuno è stato lasciato da parte" in quanto ciascun borgarino e borgarina godrà di spazio e attenzione nell’amministrazione che intendiamo creare.

Un confronto costruttivo che "se ci consentirete di diventare la prossima amministrazione porteremo avanti con tutti coloro che si renderanno disponibili per il bene della nostra città".

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 27 maggio ore 18 a S. Antonio Aradolo presso il Circolo.

Lunedì 30 maggio alle 21, in frazione Madonna Bruna, nei locali comunali presso le ex scuole elementari.

Martedì 31 maggio alle 18, ai giardinetti di via Valdieri.

Lunedì 6 giugno alle 18, Tetto Gallotto, piazzale In's.





Per contattare la candidata e il gruppo “Uniti per Borgo”:



tramite mail a unitiperborgo@gmail.com

su facebook alla pagina UNITI PER BORGO

su instagram all’account uniti_per_borgo