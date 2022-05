Emozionante cerimonia al Sacrario partigiano di Bastia Mondovì per ricordare i mille giovani caduti per la libertà

La giornata è stata occasione per premiare poi i vincitori del tradizionale concorso sulla Resistenza, che è stato un punto di riflessione e approfondimento importante per tutti i ragazzi, che sono riusciti a unire i ricordi dei nonni, con le esperienze vissute oggi con la pandemia, la DAD e la guerra.

Ad essere premiati: la primaria di Bastia Mondovì, gli studenti dell'Istituto Momigliano di Ceva e le elementari di Clavesana.

La cerimonia è stata occasione anche per assegnare le civiche benemerenze al prof. Ernesto Billò e al prof. Edoardo Ambrassa, per il prezioso contributo prestato negli anni nel custodire e tramandare la memoria degli uomini che hanno perso la vita per la libertà e di coloro che hanno ispirato i principi della Costituzione italiana.

Al temine della cerimonia il coro degli alunni della primaria di Bastia ha eseguito alcuni brani per i presenti, tra cui l'Inno d'Italia e Bella ciao.