Con Effetto Notte, la prima notte bianca della Granda, parte Saluzzo Estate

Si accende l’estate saluzzese: mercoledì 1 giugno con "Effetto Notte", la prima notte bianca della Provincia Granda.

Parte tre mesi di eventi in città, organizzati da Fondazione Bertoni, Comuni, associazioni, cittadini: appuntamenti che spaziano dalla musica di ogni genere al cinema, dal teatro alle visite guidate, dai laboratori per famiglie agli aperitivi, alle serate in strada.

Avvio festoso con "Effetto Notte" in una Saluzzo by night con locali aperti, shopping, spettacoli e musica itinerante: dagli spettacoli di strada firmati Mirabilia, alla musica che i tanti locali aderenti proporranno. Bandaradan Prismabanda, Lucignolo, Mike Collins, un passacharriera firmato Occitamo “tanti modi per vivere una serata spensierata e gioiosa”. Navette gratuite dalle valli Po e Varaita.

Giugno sarà poi il mese di tanti altri momenti di musica al “Quartiere” ex Caserma Musso, che ospiterà il ritorno a grande richiesta di C’è Fermento e di oltre 20 birrifici nazionali.

Nel programma di giugno anche la nuova proposta Saluzzo Party Club, una Saluzzo giovane che balla e si diverte con musica dal vivo e musica disco. Sarà anche l'estate dello sport, annunciano gli organizzatori con l’arrivo a Saluzzo di 15 Nazionali e del Mondiale Under 18 di Corsa in Montagna e in agosto il grande ritorno del weekend sportivo Terres Monviso con la 100 Miglia del Monviso.

In calendario anche un’altra amata rassegna: i mercoledì sera di luglio del Cinema all’aperto itinerante della Fondazione Bertoni che porta la magia del grande schermo nelle piazze e nelle strade delle frazioni e del centro cittadino.

MOF, Marchesato Opera Festival, e Occitamo e Suoni dal Monviso con il nuovissimo Suoni delle Terre del Monviso, continueranno ad essere il filo rosso che lega il territorio portando in luoghi di fascino dell’antico Marchesato sia la musica della tradizione che la contemporanea. Identità, storia, sguardo rivolto al futuro e alle sonorità che provengono da Italia e mondo.

Il calendario degli eventi è sul sito: www.fondazionebertoni.it