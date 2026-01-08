Saluzzo: sono aperte le iscrizioni per l'anno 2026/2027 all'Istituto Comprensivo

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027 all'Istituto Comprensivo di Saluzzo. I genitori interessati possono presentare domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria (plessi Costa, Pivano, Dalla Chiesa, Musso, Manta e Pagno) e alla secondaria di primo grado di Saluzzo e Manta si effettuano esclusivamente online, accedendo alla Piattaforma Unica del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.