Scuole e corsi | 08 gennaio 2026, 13:08

Saluzzo: sono aperte le iscrizioni per l'anno 2026/2027 all'Istituto Comprensivo

Domande online dal 13 gennaio al 14 febbraio per primaria e secondaria di primo grado. Per l'infanzia modulo scaricabile dal sito dell'istituto

Immagine di repertorio

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027 all'Istituto Comprensivo di Saluzzo. I genitori interessati possono presentare domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria (plessi Costa, Pivano, Dalla Chiesa, Musso, Manta e Pagno) e alla secondaria di primo grado di Saluzzo e Manta si effettuano esclusivamente online, accedendo alla Piattaforma Unica del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

Per le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia (plessi Alessi, Alpi, Cervignasco e Pagno) la procedura è diversa: il modulo di iscrizione va scaricato dal sito dell'istituto www.icsaluzzo.edu.it, compilato e firmato da un genitore, quindi inviato via email all'indirizzo cnic862006@istruzione.it.

