Cherasco, incidente sull'A6: feriti in modo lieve due automobilisti

Incidente stradale nella notte sull’autostrada A6 Torino-Savona in direzione del capoluogo regionale.

Intorno a mezzanotte e mezza un’autovettura con due persone a bordo è uscita di strada per cause ancora imprecisate al km. 35, nel territorio del comune di Cherasco, tra i caselli di Mondovì e Fossano. Feriti, fortunatamente non in modo grave (codice verde), i due automobilisti.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco permanenti di Mondovì ed i volontari di Fossano, oltre ad un’ambulanza del 118 ed una pattuglia della Polizia stradale.