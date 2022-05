Un terzo e un quinto posto assoluto per i piloti cuneesi nel campionato Supermoto

Domenica 29 maggio si è disputata, sulla pista di Ottobiano (PV), la seconda prova del Campionato Interregionale Lombardia, Piemonte e Liguria Supermoto, che ha visto al via anche alcuni conduttori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Le condizioni meteo sono state alterne, con pioggia al sabato e cielo grigio la domenica.

I conduttori delle classi S1 - S3 e S5 hanno gareggiato insieme, con classifiche separate, mentre la classe S2 ha corso insieme alla S2 Young.

Presenti per il M.C. Bisalta Drivers Cuneo i transalpini Alexandre Di Maggio (Honda), che è stato sfortunato in gara uno, andata a Marco Longhin (TM), seguito da Andrea Stucchi (TM), dove ha concluso solamente in quinta posizione, aggiudicandosi però la seconda frazione, davanti a Stucchi e a Longhin. Questo risultato ha consentito all’alfiere del club cuneese di salire sul terzo gradino del podio. L’altro conduttore del M.C. Bisalta Drivers Cuneo, Damien Ferrara (Honda), ha concluso in quinta posizione.

Di Maggio mantiene 30 punti di vantaggio su Andrea Stucchi nel Campionato Regionale Piemontese, che vede Damien Ferrara in terza posizione e Marco Longhin in quinta.

Kevin Welter (Husqvarna - M.C. Bisalta Drivers), impegnato nella classe S2 - S2 Young, ha chiuso undicesimo, poco fuori dalla top ten.