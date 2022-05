Al via il Cuneo Classica Festival: si parte con la prima formazione del Quartetto d'archi della Scala

Riparte il Cuneo Classica Festival. Sono in vendita i biglietti per i primi tre concerti online su www.promocuneo.it

Complesso Monumentale di San Francesco - Giovedì 23 giugno ore 21,00 Quartetto d'archi del Teatro alla Scala di Milano Francesco Manara, violino – Daniele Pascoletti, violino Simone Braconi, viola – Massimo Polidori, violoncello Musiche di Beethoven e Debussy

La prima formazione del Quartetto d’archi della Scala è storica e risale al 1953, quando le prime parti sentirono l’esigenza di sviluppare un importante discorso musicale cameristico seguendo l’esempio delle più grandi orchestre del mondo. Nel corso dei decenni il Quartetto è stato protagonista di importanti eventi musicali e registrazioni; dopo qualche anno di pausa, nel 2001, quattro giovani musicisti, già vincitori di concorsi solistici internazionali e prime parti dell’ Orchestra del Teatro, decidono di ridar vita a questa prestigiosa formazione, sviluppando le loro affinità musicali già consolidate all’interno dell’Orchestra, elevandole nella massima espressione cameristica quale è il quartetto d’ archi.

Complesso Monumentale di San Francesco - Lunedì 27 giugno ore 21,00

Giuseppe Gibboni, violino vincitore del concorso Paganini 2021 Carlotta Dalia, chitarra vincitrice del Paganini Guitar Festival 2020 Musiche di Paganini e Piazzolla Giuseppe Gibboni, nato nel 2001, è cresciuto in una famiglia di musicisti professionisti e, a tre anni, ha iniziato a suonare il violino con il padre; a 6 anni, per meriti straordinari, è stato ammesso al Conservatorio G. Martucci di Salerno diplomandosi a 15 anni con 10 e Lode e Menzione d’Onore. Ha perfezionato gli studi all’Accademia Stauffer di Cremona con il M° Salvatore Accardo conseguendo il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana nel 2016 quando è stato ammesso al corso di Alto Perfezionamento alla l’Accademia Perosi di Biella, con Borsa di Studio Triennale CRT nella classe di Pavel Berman. Ha seguito masterclass con Accardo, Berman, Tretyakov, De Angelis, Fiorini. Carlotta Dalia, nata nel 1999 a Grosseto, ha iniziato a studiare chitarra classica da quando aveva 8 anni. Passata sotto la guida dei Maestri Fabio Montomoli e Alessandro Benedettelli, a 14 anni, è stata ammessa con il massimo dei voti al triennio accademico all’Istituto R. Franci di Siena vincendo numerosi premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali.

Piazza Virginio - Giovedì 13 luglio ore 21,00

La Bohème di Giacomo Puccini Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas Interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2022 Coro Lirico Enzo Sordello diretto dal M° Francesco Pellegrino Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Nina Monaco, Elda Giordana e Chiara Albanese Clara Dutto M° accompagnatore - Angel Pazos direttore di palco - Alfonso De Filippis regista Interventi: Liceo Artistico E. Bianchi, Accademia G. Toselli, Maison de la Danse e AFP di Cuneo. Amici per la Musica di Cuneo in coproduzione con Le chœur Lyrica de Neuchâtel (Svizzera) e La Asociaciòn Lìrica Luis Mariano de Irun (Spagna)

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.