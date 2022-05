Elezioni Borgo, Roberta Robbione: “Vogliamo un Borgo sostenibile, bello, sicuro, da vivere e da visitare”

Un programma ambizioso ma concreto. È questa la forza del gruppo “Uniti per Borgo” a sostegno della candidata sindaco Roberta Robbione per il comune di Borgo San Dalmazzo.

Un programma partecipato, nato dai numerosi momenti di confronto con i cittadini del centro storico e delle frazioni, con le associazioni sportive e di volontariato, con i commercianti e tutte le associazioni di categoria. Costruito da ogni componente della lista che ha avuto uno specifico ruolo nella sua scrittura.

“Per la sua attuazione sarà nostro primo impegno ricercare tutte le forme di finanziamento necessarie per la realizzazione delle opere e delle iniziative che abbiamo in animo e istituiremo un apposito ufficio progetti e bandi”, dichiara Robbione.

Il gruppo punta a un “Borgo sostenibile, bello, sicuro, da vivere e da visitare”.

Verranno sviluppati interventi di rigenerazione urbana, con un’attenzione particolare al decoro e alla sicurezza: “In particolare verrà impiegato massimo sforzo per la riapertura di Via Grandis e per rispondere alla situazione di degrado di Largo Argentera”.

Supporto alle iniziative per rivalorizzare gli immobili anche tramite la semplificazione delle procedure edilizie, “per dare risposte celeri in materia di intervento e sviluppo urbanistico, nell’ottica di un minor consumo del territorio. Nessuno sarà lasciato indietro, vogliamo un piano regolatore sociale per un Borgo inclusivo e pianificazione urbanistica pensati per progettare la città a misura delle persone anziane, delle famiglie e dei giovani”.

“Uniti per Borgo” vuole una città dinamica: “Creare il 'marchio Borgo San Dalmazzo' per rendere immediatamente riconoscibile il prodotto che offriamo, per dare una nostra significativa impronta su tutto quanto è turismo, manifestazioni, commercio e attività produttive”.

“La nostra città deve ritornare ad avere un ruolo importante insieme alle sue Valli, a essere promotore e anima di un territorio che vuole ripartire con slancio. Intendiamo rivalorizzare il centro storico, attuare una politica di rilancio del commercio sviluppando misure concordate con le Associazioni di categoria. Vogliamo promuovere un turismo legato alle bellezze naturali e culturali della nostra città, coinvolgendo tutto il tessuto produttivo, commerciale, artigianale ed agricolo. Le manifestazioni rappresentano un importante mezzo di promozione della nostra città ed intendiamo pertanto dare nuova linfa alle tradizionali iniziative e riproporne di nuove”, dichiara Robbione.

Infine si vuole porre attenzione a chi vive nelle frazioni e nei quartieri: “Sentiamo vicine e importanti le esigenze di ogni cittadino”.

Non a caso questa sera, martedì 31 maggio alle 18, la candidata sindaco Roberta Robbione e la lista incontreranno la popolazione nei giardinetti di via Valdieri.

Lunedì 6 giugno alle ore 18 appuntamento a Tetto Gallotto sul piazzale In's.