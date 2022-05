“Notre Dame in fiamme” la Delegazione FAI Saluzzo presenta il film sul rogo della Cattedrale di Parigi

Da pochi mesi nelle sale cinematografiche “Notre Dame in Fiamme”, il nuovo docu-film di Jean Jacques Annaud, sarà proiettato in esclusiva al Cinema Teatro Magda Olivero, in via Palazzo di città, lunedì 6 giugno alle 21, in una serata organizzata dalla Delegazione FAI di Saluzzo, offerta alla cittadinanza.

Il film tra realtà e fiction è una cronaca mozzafiato che porta nella notte di quel 15 aprile del 2019 e nell’ impresa di riuscire a domare le fiamme che avvolsero la cattedrale di Parigi.

Sicuramente molto emozionante e con un realismo amplificato dal grande schermo che “porta dentro il fatto” la pellicola fa riflettere.

Spiega Marco Piccat Capo Delegazione FAI Saluzzo: “Il Fondo per l’Ambiente Italiano si occupa della tutela del patrimonio artistico e ambientale della nostra nazione e ne difende la bellezza.

In questa direzione credo sia importante segnalare anche la potenziale fragilità dei nostri beni e il rischio di perderli. Al di là delle rispettive fedi religiose o preferenze culturali, la cattedrale di Parigi è un simbolo d’arte e della civiltà, non solo di Parigi ma del mondo intero. E, la catastrofe che l’ha danneggiata diventa un dolore condiviso, una spia d’allarme per le nostre piccole e grandi "Notre Dame", indirizzandoci ad una maggiore presa di coscienza sul fatto di doverle difendere con misure di sicurezza e con una mobilitazione generale, in caso di disastro, che ne scongiuri la caduta architettonica e culturale.

Alla difesa del patrimonio italiano anche il cinema può dare una mano”.

Il ringraziamento della Delegazione FAI di Saluzzo va alla Sedamyl che rende possibile la proiezione al Magda Olivero, aperta a tutti.

Il kolossal documento che celebra il coraggio e l'impegno di uomini e donne che hanno lottato per fermare le fiamme e salvare tesori di valore inestimabile, sarà preceduto dalla presentazione di Marco Piccat e Daniela Gullino.

Ingresso libero. Prenotazione all’indirizzo: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it

Informazioni sugli eventi della Delegazione FAI Saluzzo sulle pagine Facebook e Instagram .