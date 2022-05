Lei è Metilde Cavallo, ha 102 anni e da 75 vive in via Bodina, in Cuneo alta. Sabato scorso non è voluta mancara all'inaugurazione del Parco Parri. Si è fatta fotografare con il sindaco Federico Borgna ed era particolarmente felice per quella grande area finalmente restituita alla città.

La signora Metilde, di quella che era piazza D'Armi, sa tutto, perché la vede da 70 anni. E sabato, ancora arzilla e piena di vitalità, ha voluto essere presente all'inaugurazione.