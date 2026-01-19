La speaker monregalese Anna Bongiovanni voce di Radio Blu Italia Australia

Radio Blu Italia Australia festeggia in questi giorni il suo decimo anniversario, celebrando dieci anni di musica, informazione e cultura capaci di unire Italia e Australia. Tra le voci dell’emittente c’è Anna Bongiovanni, unica speaker radiofonica piemontese, originaria di Mondovì, a collaborare con la radio.

L’emittente nasce da un’idea di Paolo Puglia, ideatore e direttore, che dodici anni fa è emigrato dalla Sicilia in Australia, trasformando la passione per la radio in un progetto internazionale e identitario.

"Radio Blu Italia Australia è nata dal desiderio di creare un ponte tra due Paesi che porto nel cuore. Dieci anni fa era un sogno, oggi è una realtà che vive grazie ai collaboratori e agli ascoltatori", dichiara Paolo Puglia.

Anna Bongiovanni vanta una lunga esperienza radiofonica: è stata una delle prime speaker FM del territorio, iniziando da Teleradiocity Mondovì e proseguendo su Radio Centro 95. Oggi conduce con passione il programma “30 minuti con Anna”, in esclusiva su Radio Blu Italia Australia.

"Fare radio è sempre stata la mia vita. Oggi è un hobby bellissimo che mi permette di condividere emozioni e storie con ascoltatori anche dall’altra parte del mondo", racconta Anna Bongiovanni.

Il programma va in onda il lunedì alle ore 10 e la domenica successiva alle ore 11, ed è disponibile in podcast su Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Podcasts, Deezer e TuneIn.

Radio Blu Italia Australia è ascoltabile in streaming su www.radiobluitalia.net e tramite app ufficiale.