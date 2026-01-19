Si cercano comparse per il film "Jaffa". Giovedì 22 gennaio, al Teatro Milanollo di Savigliano, avrai l’occasione unica di vivere dal vivo una giornata di riprese cinematografiche, assistendo al lavoro dell’attore protagonista Edoardo Pesce e scoprendo come prende vita una scena di un film.
A tutti i partecipanti verrà offerto uno snack o un panino.
Partecipazione: gratuita
Posti limitati! Verranno forniti tutti i dettagli su orari e accessi a chi si iscrive.
Per info e iscrizioni inviare un whatsapp a: Roberto 333.3682155 scrivendo nome, cognome e se disponibile tutto il giorno o solo mattina o solo pomeriggio.
Curiosità | 19 gennaio 2026, 10:55
A Savigliano le riprese del film Jaffa: si cercano comparse per il 22 gennaio
Le indicazioni per candidarsi
