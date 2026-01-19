 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 19 gennaio 2026, 11:48

A Morozzo un nuovo corso di ukulele dedicato agli adulti

Iniziativa della Scuola di Musica Luigi Vizio di Morozzo, in collaborazione con l’APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo

A Morozzo un nuovo corso di ukulele dedicato agli adulti

La Scuola di Musica Luigi Vizio di Morozzo, in collaborazione con l’APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, è lieta di annunciare l’avvio di un nuovo corso di ukulele dedicato agli adulti, pensato per chi desidera avvicinarsi alla musica in modo semplice, coinvolgente e divertente.

Il corso si svolgerà ogni sabato mattina alle ore 10:00 per 5 incontri a partire dal 31 gennaio presso la sede della scuola in Via Aldo Viglione 3, Morozzo.

Ogni incontro avrà una durata di un’ora e il costo totale del corso è di 80 euro. 

Le lezioni sono aperte a tutti anche a chi non ha alcuna esperienza musicale pregressa.

Un’occasione ideale per imparare a suonare uno strumento versatile e solare come l’ukulele condividendo la passione per la musica in un ambiente accogliente e stimolante.

Info e iscrizioni: 380 4382861

Email: scuolamusicamorozzo@gmail.com

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium