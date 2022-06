Cuneo, scontro tra auto e scooter a Tetto Garetto

Non si conoscono al momento le condizioni dei conducenti dell’automobile e dello scooter coinvolti questa mattina (mercoledì 1° giugno) in uno scontro nella zona di Tetto Garetto, in direzione Beinette, all’altezza del distributore Agip.



Sul posto stanno operando i sanitari dell’emergenza 118. Si registrano code e rallentamenti alla circolazione stradale.