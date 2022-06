Arrivano nuove regole per fermare i contenuti illegali online

Il Parlamento dell’Unione Europea ha varato un vasto programma di riforma per migliorare la sicurezza online e limitare i contenuti proibiti, soprattutto per quanto riguarda il gioco.

Sta tornando pericolosamente in auge la piaga del gioco illegale, unita al riemergere di comportamenti legati a dipendenze o problematiche. Per questo le istituzioni e le piattaforme di gambling sono all’opera per adottare e sviluppare nuovi strumenti di prevenzione e di supporto al gioco responsabile.

È in quest’ottica che si deve leggere la recente proposta, approvata come bozza dal Parlamento UE , che comprende nuove leggi e norme per contrastare il gioco illegale. Si chiama DSA, sigla che sta per Digital Service Act, ed è passato con 530 voti favorevoli. Adesso manca l’ultimo tassello ufficiale, ovvero quello del via libera della presidenza del Consiglio, che in questi mesi è a bandiera francese. Dopodiché si potrà partire con le negoziazioni. La novità più stringente della riforma è quella di ritenere le piattaforme di scommesse e di gioco responsabili dei loro algoritmi.

Un sistema che non farebbe altro che privilegiare quei brand e quelle piattaforme che fanno del gioco sicuro e trasparente un fiore all'occhiello.

Gli stessi obiettivi che si è prefissata l’Unione Europea: “I membri di European lotteries – ha spiegato il Segretario Generale, Arjan Van’t Veer - credono fermamente in un livello elevato di protezione dei consumatori e sono pienamente impegnati nella lotta contro il gioco online illegale. Il Digital services act prevede una serie di nuove disposizioni che potrebbero essere vantaggiose a tal fine. E spera che queste siano a disposizione dei suoi membri, in particolare un meccanismo di avviso e azione migliorato, il concetto di segnalatori di fiducia e una maggiore protezione dei consumatori e requisiti per conoscere la propria attività".

Presto insomma il mercato del gambling online dovrebbe cambiare. Per essere sempre più responsabile e sicuro.