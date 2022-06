"Non poteva iniziare nel modo migliore": il via con i Lou Dalfin alla Fiera degli Acciugai a Dronero

Una Dronero desiderosa di cose belle! Hanno partecipato davvero in tanti ieri sera, venerdì 3 giugno, al concerto anteprima della Fiera degli Acciugai.

Presentati dal vicesindaco Mauro Arnaudo, ad esibirsi alle ore 21 sul palco allestito in piazza Martiri della Libertà sono stati i Lou Dalfin, che con la loro musica hanno coinvolto grandi e piccoli in festosi balli occitani.

"Non poteva iniziare nel modo migliore" - dice una signora - "mette proprio tanta allegria questa musica!"

Fondato da Sergio Berardo, il gruppo nasce nel 1982 con l’obiettivo di rivisitare la musica tradizionale occitana. Una "line-up" acustica (ghironda, fisarmoniche, violino, plettri, clarinetto, flauti) e un repertorio di brani storici e popolari, sia strumentali che vocali, caratterizzano il percorso artistico della formazione originaria.

Nell'autunno del 1990, dopo aver registrato due LP e dopo 5 anni di pausa, il gruppo da avvio ad una diversa formula acustica, ancora attuale: accanto agli strumenti più tipici della tradizione (vioulo, pivo, armoni a semitoun, pinfre, arebebo, viouloun,...) vengono infatti introdotti basso, batteria, chitarra e tastiere. Nel 1991, così, “W Jan d’l’Eiretto”, il disco testimone.

Rendere la tradizione occitana fruibile dal maggior numero di persone è l'obiettivo dei Lou Dalfin, far in modo che le radici culturali di pochi divengano patrimonio di tutti. Tantissimi in questi anni i successi, con disci, tour in Italia ed all'estero, con riconoscimenti: uno dei momenti più importanti dell’intera storia del gruppo arriva nel 2004, con l’uscita de “L’Oste del Diau” che ottiene la Targa Tenco per il miglior album in dialetto, lo stesso premio assegnato per la prima volta a Fabrizio De André con “Creuza de ma”.

La scrittura. A maggio 2015 viene dato alle stampe “Lou Dalfin, vita e miracoli dei contrabbandieri di musica occitana” (Fusta Editore). Tra messaggi di pace e risse sanguigne, polemiche e approfondimenti culturali: con la prefazione dello scrittore Alessandro Perissinotto, una biografia romanzata in cui la musica diventa il veicolo di un messaggio di resistenza.

Dopo 40 anni dalla fondazione del gruppo e 32 anni di carriera, 12 album realizzati, un impressionante numero di collaborazioni e più di 1300 concerti i Lou Dalfin si stanno dedicando alla nuova avventura discografica “Musica Endemica”, che ha visto la luce il 1 aprile 2016.

Tra i sapori di una tradizione che continua e l'importanza della cultura, moltissimi sono gli appuntamenti previsti a Dronero in questa giornata, sabato 4 giugno, e per domani, domenica 5 giugno. Il programma completo della Fiera degli Acciugai su www.anciue.it.