Bra, da periferia a museo a cielo aperto: la grande bellezza e pulizia di strada Crosassa

Chi conosce strada Crosassa? Forse non tutti sanno che questo tratto di collegamento tra Bra e la frazione Bandito, nella porzione incastonata tra il Big Store e la Casa del commiato Luce di Speranza, un tempo era molto diverso da come appare oggi. In origine era una semplice e comune strada che a un certo punto si infilava tra i piloni della tangenziale.

La svolta è arrivata grazie ai murales e ai graffiti che parlano di storia, arte, fede, legalità, con personaggi come Falcone e Borsellino, Chiara Lubich, Mandela, Teresa di Calcutta, Pertini, Anna Frank, papa Francesco, solo per citarne alcuni.

È la street art, arte spontanea diventata uno dei più potenti linguaggi di comunicazione, grazie a un forte impatto sentimentale e una suggestione che svela il fermento culturale intrinseco alla realtà urbana.

Fatto sta che strada Crosassa interpreta questa nuova forma di linguaggio e il perno delle opere realizzate è il messaggio di pace e di bellezza che comunicano. Ma come è passata dall’essere una zona di periferia a rassegna artistica? Questa è davvero una bella storia, che meritava di essere raccontata. E noi l’abbiamo fatto con uno slalom tra quei piloni di cemento che sono diventati tela per il pennello di Giovanni Botta, a dimostrazione che l’arte, quella vera, non ha bisogno di fiere e di accademie. Bastano un secchio di colore e la libertà espressiva per sentirla respirare.

Non possiamo che ringraziare per queste magnifiche opere donate alla città da questo bravo street artist, che anche adesso sta continuando a dipingere altri nomi famosi su altri piloni, per la gioia degli occhi.