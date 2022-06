Battuti Neri di Bra, l’effigie del Sacro Cuore esposta al culto per tutto il mese di giugno

La Solennità del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia, probabilmente nel 1685. Le prime due celebrazioni in onore del Sacro Cuore, presente Margherita, si ebbero nel Noviziato del monastero dove ella si trovava, a Paray le Monial, il 20 luglio 1685 e il 21 giugno 1686.

Parlano di questa devozione per l’amore misericordioso del Salvatore, simboleggiato nel suo Cuore, molte basiliche, santuari, cappelle, oratori e chiese come quella di San Giovanni Battista Decollato, a Bra.

Qui ha sede l’Arciconfraternita della Misericordia, detta dei Battuti Neri. Una comunità di fede che guarda alle piaghe di Cristo attraverso l’attenzione per i deboli, i bisognosi, per coloro che hanno necessità di uno sguardo sollecito. E l’effigie del Sacro Cuore, che sarà fonte di consolazione e di preghiera, rimanendo in presbiterio alla venerazione del popolo di Dio per tutto il mese di giugno.