Fu dipendente della Provincia per quasi 40 anni: cordoglio per la morte di Maria Grazia Arcolesse

Combatteva contro una grave malattia scoperta da pochi mesi.

Maria Grazia Arcolesse, 65 anni, già dipendente della Provincia e in pensione da poco tempo, è mancata lunedì 6 giugno all’ospedale Carle di Cuneo, città dove viveva con la famiglia.

Grande sportiva, appassionata di sci e tennis, Arcolesse aveva lavorato come impiegata amministrativa al Settore Viabilità della Provincia, Reparto di Cuneo, per 39 anni. Era poi andata in pensione alla fine di dicembre 2018.

Il presidente della Provincia Federico Borgna, il Consiglio provinciale e tutti i dipendenti che l’hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le grandi doti professionali ed umane, la sua competenza e disponibilità sul lavoro, si uniscono al lutto della famiglia. Arcolesse lascia il marito Franco Girardi, la figlia Sabrina, la sorella Milena con il nipotino e l’anziana mamma ultranovantenne di cui si occupava. I funerali saranno celebrati mercoledì 8 giugno alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Cuneo.