A Ceva la consegna delle benemerenze Avis

Sabato 11 giugno, a Ceva, in occasione dell'evento che vedrà le Pro Loco in Festa, che prepareranno tanti buoni piatti da gustare, l'Avis offrirà alla manifestazione l'intrattenimento musicale.

"In quell'occasione consegneremo le benemerenze Avis, in base alle donazioni fatte negli anni, e daremo il benvenuto ai nuovi donatori, che si sono uniti alla famiglia avisina negli ultimi due anni, ci sarà un pensiero anche per loro". - spiega il presidente Avis Ceva Fabio Mottinelli - "Quindi sarà una festa anche per noi, anche perché siamo in prossimità della Giornata Mondiale del donatore di sangue, che si celebra il 14 giugno di ogni anno. Tutti i donatori che hanno fatto almeno una donazione dal 2019, presentandosi al nostro stand, dalle 19 in avanti, avranno 5 euro di buoni da spendere nel punto gastronomico che preferiranno, e potranno passare una lieta serata conviviale partecipando, insieme con noi, alla consegna dei premi che verrà fatta intorno alle 20.30. Ci sarà anche una gradita sorpresa per tutti con un ospite speciale legato al mondo della donazione di sangue."