Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato poco prima delle 19 di questa sera, mercoledì 8 giugno, lungo la Strada Statale 20, tra lo stabilimento Michelin e l'abitato di Centallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dopo che un'automobile è finita fuoristrada autonomamente, senza coinvolgere altri veicoli: non si registrano feriti.