Confartigianato Cuneo ha incontrato i candidati a sindaco del Comune di Savigliano [VIDEO]

In vista delle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il prossimo 12 giugno e che in provincia di Cuneo interesseranno 19 Comuni per un totale di oltre 152mila cittadini, Confartigianato Cuneo ha organizzato una serie di incontri con i candidati dei principali Comuni della Granda, località dove l’associazione – la più rappresentativa del comparto in provincia – è presente con un proprio ufficio.

Lo scorso 6 giugno, presso l’Ufficio saviglianese di Zona di Confartigianato Cuneo si è svolto un incontro con i candidati alla carica di Sindaco per il Comune di Savigliano.

Moderati dalla giornalista Cristina Mazzariello di targatocn.it, media partner dell’iniziativa, si sono confrontati sulle tematiche pregnanti per il mondo produttivo e per il territorio i candidati Giulio Ambrogio, Antonello Portera, Gianfranco Saglione e Gianluca Zampedri.

«Da sempre – ha spiegato in apertura Luca Crosetto, presidente territoriale della Confartigianato Cuneo – consideriamo fondamentale il nostro rapporto con il territorio e riteniamo un valore la nostra organizzazione in Zone e la presenza in provincia con i nostri 19 uffici e i 190 dipendenti che ogni giorno sono al fianco degli imprenditori. In questo contesto è importante e strategico il dialogo con le amministrazioni locali, di cui i Sindaci rappresentano davvero il primo baluardo dello Stato e con i quali collaboriamo quotidianamente per lo sviluppo di imprese e comunità».