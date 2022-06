Grazie alla Pediatria di Savigliano e alla splendida presenza dei volontari di Abio e Fiore della Vita

L’ingresso in un reparto pediatrico non è mai facile: né per i piccoli pazienti, né per i genitori. Ma il reparto di Pediatria di Savigliano è strutturato in modo da rendere più lieve l’ansia ed il dolore di piccoli e genitori. Eccellenza medica e calore umano sono in simbiosi perfetta: pazienti e genitori sono accolti ed avvolti da cure mediche e tanto affetto. Tutto lo staff è attento alle esigenze dei piccini. Un’attenzione minuziosa che nasce dal cuore.

I volontari dell’Abio ogni giorno sono presenti in reparto per giocare con i bambini che vengono accolti, il giorno del ricovero, con un regalo. Ogni pomeriggio questi volontari dedicano un paio di ore del loro tempo libero ai più piccoli ed alle loro mamme. Un grazie di cuore è dovuto a tutti, in modo particolare all’associazione il fiore della Vita: grazie al suo impegno il reparto è stato completamente ristrutturato e noi mamme e bimbi abbiamo potuto usufruire di questo grande dono. “per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” (proverbio africano e motto dell'associazione il fiore della vita) voi tutti ci state riuscendo e siete la prova che dall'unione pura di intenti nascono cose e realtà meravigliose.

Grazie di cuore La mamma di Alessandro