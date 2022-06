Frabosa Sottana nuovamente sul podio di SpazzaMondo

Anche quest’anno, nella seconda edizione dell’iniziativa “SpazzaMondo. Cittadini attivi per l’ambiente” della Fondazione CRC, Frabosa Sottana conquista il terzo posto tra i comuni dai 300 ai 3.000 abitanti, grazie alla grande partecipazione delle persone: ben 159, divise in gruppi nelle varie frazioni del Comune, in particolare quelle dell’alta valle Maudagna (Artesina, Miroglio e Prato Nevoso).

Numerosi ed entusiasti, come di consueto, le bambine e i bambini che, guidati dalle loro maestre (Giuseppina Basso e Nives Lanza), hanno pulito la zona limitrofa alla scuola nel capoluogo del Comune, facendosi anche portatori di un messaggio per i fumatori, invitati a gettare sempre i mozziconi nei bidoni della spazzatura e mai per strada!

L’anno scorso il premio di 1.000 euro è stato investito proprio nella ristrutturazione di un gioco, a tema raccolta differenziata, nel giardino a nord delle scuole di Frabosa Sottana. Ha curato la ristrutturazione il falegname Silvano Felloni che l’aveva realizzato alcuni anni fa.

Gioco a cui si riferiscono le fotografie che ritraggono i bambini volontari di SpazzaMondo al termine della raccolta di piccoli rifiuti abbandonati (cosiddetto “littering”), svoltasi nella mattinata di sabato 4 giugno, vigilia della giornata mondiale dell’ambiente.

La Fondazione CRC ha comunicato che nel corso della cerimonia di premiazione, che si svolgerà nel mese di luglio, sarà consegnato il premio consistente in attrezzatura per la manutenzione di aree verdi.

Non solo, “nell’ambito del progetto “La generazione delle idee”, promosso per celebrare i 30 anni dalla sua costituzione, la Fondazione CRC consentirà a 20 giovani del nostro Comune di accedere gratuitamente alla giornata del 9 luglio del Festival Collisioni, che culminerà con il concerto di Blanco ad Alba”, dichiara la referente per Frabosa Sottana del progetto SpazzaMondo, la vicesindaca Elisabetta Baracco.