A Cuneo record di 'zero'. Ecco chi sono i candidati a non aver ricevuto nemmeno un voto

In un mondo al contrario, come nel ‘sottosopra’ di Stranger Things, potremmo immaginare un consiglio comunale fatto interamente da sconfitti. Ma Cuneo non è Netflix e la politica è da sempre competizione. Oggi c’è da commentare il (nuovo) record di preferenze di Luca Serale (Centro per Cuneo) che stacca di oltre 250 voti il compagno di coalizione, secondo classificato, dottor Pittari (Pd).



Ma, se Cuneo fosse Netflix, il lavoro di noi cronisti sarebbe tutto rivolto a stabilire chi ha vinto tra i molti ‘zero’ delle ultime elezioni.



Provando a ragionare con l’assurdo ci renderemmo conto che non bastano 32 poltrone a far sedere tutti gli ‘zero’ di quest’ultima tornata nella prossima assise comunale.



Scorrendo i dati ufficiali si contano 117 candidati a non aver ottenuto nemmeno una preferenza.



Un numero molto alto che potrebbe essere stato determinato da una campagna elettorale lampo che ha costretto tutte le forze scese in campo a chiudere le liste in fretta e furia, dovendo peraltro ottemperare alla norma sulla parità di genere.



E si fa in fretta, così, a vedere un Tizio, Caio o Sempronio che nulla ha a che fare con il comune per cui si candida. Mentre, dall’altra, può capitare che esiste chi in extremis viene tirato dentro, senza poi aver particolari pretese, nemmeno di auto votarsi o farsi votare da anche solo un familiare.



A guidare la classifica degli ‘zero’ c’è la coalizione a sostegno di Beppe Lauria che ne conta 69. Segue la lista 3V di Esposito che ha ottenuto 10 preferenze spartite tra sei nomi, ma ha dalla sua 24 persone a non aver ricevuto nemmeno un voto. Mentre Civallero deve fare i conti con 14 candidati ad aver ricevuto uno ‘zero’, il Movimento 5 Stelle ha in questa condizione otto candidati al consiglio, mentre la coalizione di Luciana Toselli ha due candidati senza voti.



Nel ‘sottosopra’ cuneese non vedrebbero consiglieri rappresentati la coalizione di Patrizia Manassero e di Giancarlo Boselli. Tutte i nomi dei candidati in loro sostegno hanno ricevuto almeno una preferenza.



Inseriamo, al solo scopo informativo, i nomi di chi non ha ricevuto alcun voto alle elezioni del 12 giugno.



LISTA 3 V

Amelia Ferretti, Susanna Allerino, Ilaria Bersani, Domenico Cornaglia, Davide La Cava, Alberto Ghio, Antonella Miraglio, Nicola Piazzese, Domenica Pejrani, Mabiala Gangbo, Manuela Almonte, Igor Mazzucco, Donatella Martinelli, Daniele Pesce, Michela Barsocchini, Tommaso Agostini, Tiziana Fedi, Federico Zacchei, Sabrina Mancini, Leonardo Bardi, Martina Fagorzi, Marco Santero, Vanda Ciaiola, Massimiliano Innocenti.



MOVIMENTO 5 STELLE

Franco Tibaldi, Michelangela Pasquero, Eros Ravera, Manuela Borello, Greta Pejrona, Mariella Massimino, Pietro Paolo Caputo e Airoldi Antonietta.



Coalizione Toselli

CUNEO MIA

Nicolò Dalbesio



IDEA CUNEO

Angelo Ibrahimi



Coalizione Lauria

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Davide Lingua, Graziano Fissolo, Maria Teresa Garnero, Ezio Lisa, Astit Demaj, Piero Alfero, Ezio Orsi, Marko Rus, Giacomo Fruci, Maria Di Giuro, Maria Salvati, Maria Vittoria Lippolis, Raffaella Petrarulo, Annalisa Peruffo, Carlo Bravi, Cristina Zaccanti, Giuliana Bocco, Teresa Tritto, Lucia Armeni, Ottavio Olliveri, Loredana Ninetti, Enzo Montanaro, Margherita Ruffino, Erminia Persico.



ITALEXIT

Ugo Chiotto, Maria Cristina Gallino, Chiaffredo Garino, Susanna Ghibaudo, Matteo Giuswa Guaraldo.



#IOAPRO - SGARBI

Franca Anna Maria Bernardi, Marica Bertaina, Alessandro Biondi, Laura Di Forti, Piero Garesio, Carmelino Gatto, Stefano Gramaglia, Andrea Lerda, Erika Milani, Maria Montà, Marta Romito, Fabiola Timo, Fabrice Tribbioli, Angelo Trotta, Stefania Valles, Alberto Vallese.



CUNEO PER CUNEO

Cinzia Destefanis, Maria Gioia, Rosario Lo Forte, Daniela Marengo, Salvatore Manca, Dino Zanda.



PROGETTO CUNEO

Alessandro Badella, Simona Bernardi, Giada Bertolino, Raffaela Bove, Giuseppe Lapice, Massimo Mandrile, Riccardo Pellegrino, Fabio Pennacino, Alberto Ponzone, Stefano Santoro.



CUNEO PER LA COSTITUZIONE

Marco Bertaina, Andrea Gastaldo, Stefan Alexandrescu, Monica Siliano, Ugo Giordanino, Flavio Molinari, Valeria Masi, Carlo Dolcino.



Coalizione Civallero



SìAMO CUNEO

Luca Dao, Matteo Mazzù, Francesco Antonio Pezzimenti.



FRATELLI D’ITALIA

Filippo Bonomonte, Michael Tassone.



LEGA

Angela Belanzoli, Giuseppe Colucci, Antonietta Fava, Edoardo Giordano, Silvana Olivero



FORZA ITALIA

Valter Perosino, Franco Cannalire, Francesca Bordignon, Giuseppe Quinto.